Eurispes: Furlan (Pd), ‘italiani in difficoltà e governo pensa ai condoni’

Roma, 24 mag “Quasi il 60 per cento degli italiani fa fatica ad arrivare alla fine del mese. I dati Eurispes diffusi oggi sono drammatici e restituiscono la preoccupazione dei cittadini e delle famiglie per una condizione che non sembra poter migliorare”. Lo dice la senatrice del Partito democratico Annamaria Furlan.

“Nessun intervento sul caro mutui, tagliate le risorse contro il caro affitti: questi dati certificano i fallimenti del Governo Meloni. Stiamo parlando di un aumento delle povertà ma il Governo stamattina ha varato un condono edilizio, dimostrando di non saper ascoltare i problemi delle persone -prosegue Furlan-. Eurispes ci dice che l’unica figura che ancora unisce il Paese è il Presidente della Repubblica e la destra vuole depotenziarlo con il premierato. È evidente che senza guardare ai problemi del Paese reale non andranno incontro alla gloria ma impoveriranno il Paese”.

