Euro 2024: Azzurri, foto di rito prima del volo per la Germania

agenzia

Scatti del gruppo Italia con divisa formale e da gioco

ROMA, 10 GIU – Prima di recarsi in aeroporto per partire verso la Germania, gli azzurri della nazionale si sono sottoposti, a Coverciano, alle foto di rito con la divisa formale firmata Emporio Armani, e con la maglia Adidas che verrà indossata nel corso degli Europei che cominciano venerdì con la gara inaugurale tra Germania e Scozia e che vedrà l’Italia debuttare sabato alle 21 a Dortmund, contro l’Albania. Quanto al completo della divisa formale, è composto da una giacca blu due bottoni, con la scritta Italia sul dietro, abbinata a pantaloni dritti in denim e camicia azzurra. La giacca in maglia di cotone si ispira a quella indossata dalla Nazionale nel 1928, di cui riprende anche la grafica dello stemma posto sul taschino alto. L’iniziativa si inserisce nel piano di collaborazione quadriennale, firmato nel 2019 da Giorgio Armani con la Figc, per la creazione del guardaroba formale Emporio Armani per la nazionale italiana di calcio, la Under 21 e la nazionale femminile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA