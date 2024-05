Euro 2024: Preconvocati Austria; niente Alaba, Arnautovic c’è

agenzia

Nella lista del ct Rangnick è presente anche Posch del Bologna

ROMA, 21 MAG – Il ct dell’Austria Ralf Rangnick ha reso nota la lista dei preconvocati per gli Europei in Germania. Ne fanno parte due ‘italiani’, Posch del Bologna e Arnautovic dell’Inter. Non c’è Alaba, difensore del Real Madrid ancora alle prese con i postumi del suo grave infortunio. Ma Rangnick vorrebbe ugualmente portarlo in Germania come uomo per cementare il gruppo. La lista comprende 29 giocatori, quindi il ct dovrà tagliarne tre prima dell’inizio della competizione continentale. Questi i convocati: – portieri: Niklas Hedl (Rapid Vienna), Tobias Lawal (Lask Linz), Heinz Lindner (Union St. Gilloise), Patrick Pentz (Bröndby); – difensori: Flavius ;;;;Daniliuc (Salisburgo), Kevin Danso (Lens), Stefan Lainer (Borussia Moenchengladbach), Philipp Lienhart (Friburgo), Philipp Mwene (Mainz) Stefan Posch (Bologna), Leopold Querfeld (Rapid), Gernot Trauner (Feyenoord), Maximilian Wober (Borussia Moenchengladbach); – centrocampisti: Christoph Baumgartner (Lipsia), Thierno Ballo (Wolfsberger), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Marco Gruell (Rapid), Florian Kainz (Colonia), Konrad Laimer (Bayern Monaco), Alexander Prass (Sturm Graz), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Brema) , Nicolas Seiwald (Lipsia), Patrick Wimmer (Wolfsburg); -attaccanti: Marko Arnautovic (Inter), Maximilian Entrup (Hartberg), Michael Gregoritsch (Friburgo), Matthias Seidl (Rapid), Andreas Weimann (West Bromwich Albion).

