Euro 2024: Scozia; il ct Clarke ‘taglia’ Gordon e Souttar

agenzia

Ecco la lista dei 26, ultimi esclusi un portiere e un difensore

ROMA, 08 GIU – Dopo l’amichevole di ieri sera a Hampden Park con la Finlandia, finita 2-2, il ct della Scozia Steve Clarke ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori che ha scelto per gli Europei, in cui la Scozia giocherà la partita inaugurale venerdì 14 contro la Germania. Gli ultimi esclusi sono stati il portiere Craig Gordon e il difensore John Souttar. Clarke ha spiegato che, avendo tra i pre-convocati quattro portieri e otto difensori centrali, ha deciso di effettuare i due ‘tagli’ in quei ruoli. Ecco i convocati della Scozia, fra i quali c’è un giocatore senza squadra, Ryan Jack, il cui contratto con i Rangers Glasgow è scaduto lo scorso 31 maggio: – portieri: Zander Clark (Hearts), Angus Gunn (Norwich), Liam Kelly (Motherwell); – difensori: Liam Cooper (Leeds), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Ross McCrorie (Bristol City), Scott McKenna (Copenaghen), Ryan Porteous (Watford), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Real Sociedad); – centrocampisti: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Bournemouth), Billy Gilmour (Brighton), Ryan Jack (senza squadra), Kenny McLean (Norwich), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United); – attaccanti: Che Adams (Southampton), Tommy Conway (Bristol City), James Forrest (Celtic), Lewis Morgan (New York Red Bulls), Lawrence Shankland (Hearts).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA