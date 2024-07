Euro 2024, Sisal: “Spagna favorita tra le 4 finaliste per il quarto titolo continentale”

agenzia

La prima semifinale vede di fronte la Spagna, a caccia del suo quarto titolo continentale (record), e la Francia che non trionfa dal 2000. “Partita apertissima con la Roja avanti al 36% contro il 31% di Mbappé e compagni – continua Di Lauro – mentre il pareggio è dato al 33%. La Spagna che ‘vede’ la finale al 55% contro il 45% della Francia”. La partita potrebbe durare oltre il novantesimo? Un’ipotesi al 33% per gli esperti Sisal. Una caratteristica della formazione iberica, nel corso del torneo, è aver segnato sempre per ultima: uno scenario simile per la sfida dell’Allianz Arena è dato al 45%. Da notare che la Francia, finora, non ha esibito tutto il suo potenziale offensivo non avendo ancora segnato su azione.

La sfida è forse tra le due Nazionali più ricche di talento. I protagonisti potranno essere tantissimi sia quelli che partiranno dall’inizio sia chi entrerà a gara in corso tanto che un gol dalla panchina è dato al 36%. “Per gli amanti dei numeri – osserva Di Lauro – sarà una sfida tra chi indossa la maglia numero 10 e chi la numero 7. Partiamo dal numero più iconico del calcio: la rete di Kylian Mbappé, al 26%, fa da contraltare al gol o assist di Dani Olmo, dato al 31%. Al contrario se vedere Alvaro Morata nel tabellino dei marcatori è al 26%, Antoine Griezmann protagonista con una rete o un passaggio vincente è al 29%”.

Mercoledì, a Dortmund, è in programma la sfida tra Inghilterra e Olanda. Altra partita di altissimo livello sebbene la Nazionale dei Tre Leoni parta favorita. Le percentuali, per gli esperti Sisal, non si discostano tanto da Spagna-Francia: Inghilterra vincente al 37%, Olanda al 30% e pareggio al 33%. Stessa percentuale per i supplementari “ma attenzione – avverte Di Laura – perché i tulipani sono gli unici tra le quattro semifinaliste ad aver sempre vinto entro i 90 minuti. Al 55% gli inglesi andranno a giocarsi la seconda finale consecutiva mentre gli Oranje hanno il 45% di chance di tornare a giocarsi il titolo dopo 36 anni. Piccola curiosità: l’unica vittoria olandese nelle fasi finali dei grandi tornei fu proprio nel 1988 quando, sempre in Germania, la formazione di Gullit e Van Basten vinse anche lì un po’ da outsider. Ci attendiamo una gara a viso aperto con almeno 24 tiri totali al 51%”.