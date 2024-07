Euro 2024: Turchia presenterà ricorso al Tas per sospensione Demiral**

agenzia

Berlino, 5 lug. La Federcalcio turca (TFF) presenterà ricorso contro la sospensione del difensore della nazionale Merih Demiral presso il Tribunale arbitrale dello sport (Tas), secondo quanto riferito dall’emittente pubblica TRT. La TFF ha affermato che il Tas ha una divisione ad hoc in atto per il torneo di Euro 2024 e che il tribunale sportivo più alto del mondo potrebbe pronunciarsi entro venerdì sera, in vista dei quarti di finale dell’Europeo della Turchia contro l’Olanda di sabato.

La Uefa ha sospeso Demiral per due partite per aver fatto il controverso saluto del lupo durante la partita degli ottavi di finale di Euro 2024 contro l’Austria. Il gesto è attribuito, tra l’altro, a un movimento estremista di estrema destra. Il movimento noto come “Ülkücü” o “lupi grigi” è legato agli alleati politici del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l’ultranazionalista MHP in Turchia.