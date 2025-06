Euro U21: Nunziata convoca 24 azzurrini per il raduno a Tirrenia

agenzia

Il 4 giugno la lista per l'Europeo, giovedi' test con l'U.20

ROMA, 31 MAG – Dopo la prima settimana di lavoro a Cesenatico, la Nazionale Under 21 tornerà a radunarsi lunedì 2 giugno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in vista della fase finale del Campionato Europeo che si terrà dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. Sono 24 i calciatori convocati per il raduno, con Carmine Nunziata che entro la mezzanotte di mercoledì 4 giugno sarà chiamato a comunicare alla Uefa la lista dei 23 azzurrini per il torneo continentale. Giovedì 5 giugno (ore 17.30) è in programma un test match a porte chiuse con la Nazionale Under 20. L’elenco dei convocati: – Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina); Difensori: Giovanni Bonfanti (Pisa), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano); – Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Cristian Volpato (Sassuolo); – Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley).

