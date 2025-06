Eurocamera chiede proroga di 18 mesi per i progetti del Pnrr

agenzia

'Fondi vadano a energia, difesa, infrastrutture e spesa sociale'

BRUXELLES, 18 GIU – L’Eurocamera chiede di prolungare oltre il 2026 il Next Generation Eu per i progetti del Pnrr prossimi al completamento per garantire il completamento degli investimenti chiave. In una risoluzione non legislativa adottata mercoledì con 421 voti favorevoli, 180 contrari e 55 astensioni, il Parlamento europeo ha sottolineato l’effetto stabilizzatore del dispositivo Recovery and Resilience Facility in un contesto di forte incertezza economica. Il testo chiede di destinare gli investimenti a energia, difesa e infrastrutture transfrontaliere, come le ferrovie ad alta velocità, e di accelerare quelli riguardanti la protezione sociale.

