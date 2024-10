Eurolega: EA7 Milano-Anadolu Efes 84-96

agenzia

Olimpia da -22 a -4, poi altro crollo; terzo ko in fila

MILANO, 24 OTT – Accarezza i sogni di rimonta ma non basta. Arriva così il terzo ko consecutivo in Eurolega per l’EA7 Milano, battuta dall’Anadolu Efes (84-96). Una partita dal doppio volto ma segnata sin da subito: Olimpia “disgraziata” – citazione di Ettore Messina all’intervallo – nel primo tempo e contestata davanti a Giorgio Armani a suon di fischi da un Forum mezzo deserto (7mila spettatori) sul -20 (17-37) dopo 16′. Nella ripresa, sotto di 22 punti (27-49), la squadra si sveglia e arriva fino al -4 (52-56) anche grazie ad una schiacciata ad alto contenuto di spettacolarità di LeDay (16), oltre ai canestri di Mirotic (29, di cui 15 nell’ultimo quarto) e Brooks (12). Ma l’Efes non trema e con Bryant (19) e Thompson (17) torna in doppia cifra di vantaggio, chiudendo così la partita. Per Milano, che nel giro di poche ore ha perso per infortunio Causeur (Lombalgia) e McCormack (ginocchio destro da valutare), sconcertante la prova di Dimitrijevic (0 punti in 13′, -1 di valutazione): non a caso il club cerca ancora un accordo con Varese per il trasferimento di Nico Mannion.

