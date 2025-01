Europa League, Az-Roma 1-0 e Lazio-Real Sociedad 3-1

agenzia

Alkmaar, 23 gen. – Pesante ko per la Roma ad Alkmaar contro l’Az. I giallorossi perdono 1-0 con un gol di Parrott al 35′ della ripresa e dicono addio alle speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League. Per i capitolini sarà decisiva la sfida tra sette giorni all’Olimpico con l’Eintracht Francoforte per centrare la qualificazione ai playoff del mese prossimo. In classifica gli olandesi salgono a quota 11, scavalcando i capitolini fermi a 9.