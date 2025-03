Europa League – Roma con l’Athletic è una finale anticipata Pedro, in gol a 3,75 su Sisal.it, guida la Lazio con il Viktoria

agenzia

– Roma, 06 marzo 2025 – Si apre lo scenario anche sugli ottavi di Europa League con Roma e Lazio a caccia di un posto tra le migliori otto del torneo. Impegno molto complicato per i giallorossi che ospitano l’Athletic Bilbao, grande favorito per la vittoria del trofeo anche perché il San Mames ospiterà la finale del prossimo 21 maggio. La Roma e i baschi si sono già affrontati nella fase campionato e la sfida è terminata in parità: gli esperti Sisal vedono però favoriti Dybala e compagni a 2,35 mentre il successo dei ragazzi di Valverde o il pareggio si giocano a 3,20. Particolare da non sottovalutare: l’Athletic, in 10 trasferte in Italia, si è imposto solo nel 1997. L’Under, a 1,65, si fa preferire all’Over, in quota a 2,10, e, di conseguenza, un risultato esatto di 2-0 è offerto a 11 per i giallorossi mentre pagherebbe 16 volte la posta quello in favore dei baschi. Posta in palio altissima e nessuno tirerà indietro la gamba con i pro e i contro della situazione: un’espulsione, a 4,25, e un rigore a 2,90 possono diventare protagonisti del match. Paulo Dybala, gol o assist a 2,05, e Artem Dovbyk, a segno a 2,75, guideranno l’attacco della Roma mentre su versante Athletic i due fratelli Williams, Inaki, a 4,50, e Nico, nel tabellino dei marcatori a 5,00, sono le stelle su cui punta Valverde.

Parte favorita anche la Lazio, vincitrice della fase campionato di Europa League, ospite del Viktoria Plzen che, nel play-off, ha eliminato il Ferencvaros. Biancocelesti in trionfo, secondo gli esperti Sisal, a 1,90, si sale a 3,50 per il pareggio mentre la vittoria della formazione ceca è in quota a 4,00. I ragazzi di Baroni vorranno partire forte tanto che vederli segnare il primo gol dell’incontro si gioca a 1,65 contro il 2,60 del Viktoria. Lazio avanti anche per ciò che riguarda i tiri totali nel corso del match, 1,52 rispetto al 2,50 dei padroni di casa. In una eventuale girandola di marcatura non è da escludere un Ribaltone, in quota a 7,25. Dopo il gol vittoria in pieno recupero a San Siro, Pedro è pronto a lasciare il segno anche in Europa League a 3,75: lo spagnolo finora ha messo a segno quattro reti nella competizione e punta a migliorare il proprio score personale. Il Viktoria ha in Pavel Sulc la sua punta di diamante: il trequartista ceco ha messo insieme, in stagione, 12 gol e 11 assist. Una rete o un passaggio vincente del numero 31 del Viktoria si gioca a 2,65.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Sisal Italia S.p.A.