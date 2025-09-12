agenzia
Europa: Picierno, ‘grata a Mattarella, inverare valori fondatori’
Roma, 12 set “Grata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo messaggio in occasione della Prima di Conferenza di Ventotene che si apre questo pomeriggio. ‘È un compito destinato a riproporsi per ogni generazione, quello di inverare i valori di libertà che caratterizzarono la battaglia dei fondatori’. Le Sue parole sono come sempre una guida preziosa. Grazie Presidente”. Lo scrive su X la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno.
