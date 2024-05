Europee: Adinolfi (Libertà), ‘governo risolva caos liste’

agenzia

Roma, 2 mag. Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia che aderisce alla lista Libertà guidata da Cateno De Luca, chiede l’intervento urgente del governo su quello che definisce il “caos elezioni”, ingenerato dalle decisioni delle Corti d’Appello che hanno dato interpretazione opposta del decreto elettorale, rigettando le liste di Alternativa Popolare e Partito Animalista in tutta Italia, ammettendole nella sola circoscrizione Sud: “Avevamo appena sventato il decreto che voleva modificare le regole sui criteri di accettazione delle liste il giorno stesso di accettazione delle liste – afferma Adinolfi – e il governo ce ne ha pure dato la colpa (‘si sono opposte le formazioni politiche minori’) anziché rendercene merito. Ora però siamo al paradosso assoluto: il decreto del governo di due mesi fa sulle elezioni europee è stato interpretato in una maniera dalle corti d’appello di Roma e di Venezia, in modo opposto invece dalla corte d’appello di Napoli”.