Europee: Albertini, ‘non mi candido, me lo hanno chiesto Tajani e Moratti, sarò scudiero di Moratti

agenzia

Roma, 20 mar. Candidarmi alle europee? “Me l’hanno chiesto, Tajani, Moratti e anche altri. Io ho resistito e sto ancora resistendo. Il 23 Letizia annuncerà candidatura, io sarò suo umile scudiero aiutandola in campagna elettorale. Si candida Letizia Moratti e io la aiuterò a fare il miglior risultato possibile. Io, invece, non mi candido”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex sindaco di Milano ed ex senatore Gabriele Albertini.