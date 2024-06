Europee: Alfieri, ‘Meloni e Salvini con chi per ‘non un centesimo a Italia”

agenzia

Roma, 5 giu. “A Orban e Le Pen si aggiunge anche Wilders, capo dell’estrema destra olandese, alla lista di amici della Meloni e di Salvini in Europa. Che adesso vorrebbe fare un gruppo a Bruxelles con Lega e Fratelli d’Italia, che avevano gioito per la sua vittoria. Proprio quel Wilders che ha recentemente vinto le elezioni in Olanda al grido di “non un euro all’Italia”. Quando si dice l’abilità di scegliere i migliori alleati per difendere gli interessi degli italiani…”. Così su Facebook il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri a Palazzo Madama.

