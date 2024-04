Europee: Arianna Meloni, candidarmi? ‘Sono un soldato ma preferisco dietro quinte’**

agenzia

Roma, 24 mar. Arianna Meloni candidata sì o no alle elezioni europee? “Io dico Arianna no, vi assicuro non mi appartiene. Preferisco stare dietro le quinte, occuparmi dell’organizzazione, del partito, sento che in questo ruolo riesco a mantenere più lucidità, mi piace quello che faccio”. Ma? “Non c’è un ma. È ovvio che io sono un soldato. Quindi non si può mai sapere nella vita se sei chiamato a fare altro”. Così Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi, rispondendo alle domande dei cronisti a margine dei lavori del congresso romano di Fdi.

