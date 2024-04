Europee: Arianna Meloni, ‘Giorgia? Non ha ancora sciolto riserva’

agenzia

Roma, 24 mar. “Adesso si parte per le elezioni europee, ci siamo riorganizzati e adesso si parte per la campagna elettorale”, quanto all’eventuale discesa in campo della premier “Giorgia non ha sciolto la riserva e quindi quello poi lo deciderà lei: sta facendo le sue valutazioni, vediamo. Se anche dovesse scegliere di no, io comunque per me sono orientata al no”. Così Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fdi, rispondendo alle domande dei cronisti a margine dei lavori del congresso romano di Fdi.

