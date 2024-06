Europee: Ascani (Pd), ‘no a egoismi nazionalistici, serve Ue più politica’

agenzia

Roma, 3 giu. “Alle urne l’8 e 9 giugno i cittadini dovranno rispondere a due domande: cosa significa essere europei e cosa ci si aspetta oggi dall’Europa. Se ci si riconosce nei valori democratici, se si vuole la pace, l’inclusione, il benessere collettivo, uno sviluppo non predatorio dell’ambiente, allora il voto deve essere per chi, come noi, vuole un’Europa sempre più politica. Una scelta per il futuro, ma anche una netta difesa della democrazia dai continui attacchi delle destre, da chi, in nome di un presunto sovranismo nazionale, vuole meno Europa, più confini, più divisioni e quindi più disparità”. Lo afferma Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera.