Europee: Avs, ‘confronto tv ridicolo e offensivo, se Pd fa così è problema’**

agenzia

Roma, 13 mag. “Questa cosa del confronto tv è ridicola e offensiva, non solo perché Meloni e Schlein non andranno in Europa, ma offensiva rispetto alle regole della democrazia. Non ci sono due coalizioni e basta, c’è il proporzionale. Allora si confrontino tutti, si faccia con i sorteggi come le tribune politiche. Dovrebbero essere loro due a sottrarsi, altrimenti devono intervenire gli organi di garanzia, come l’AgCom”. Così Nicola Fratoianni alla Camera con Angelo Bonelli che ha spiegato che sono in corso contatti con altri gruppi, tra cui M5S, per “rivolgerci all’AgCom che è stata già avvisata. Questa questione la contestiamo profondamente a Elly Schlein, perché pensare che il confronto politico si riduca a due candidate, non pensando a chi potrà essere tuo alleato in un lavoro che riguarda il futuro del Paese, non fa bene. Per noi è un problema molto forte e ci rivolgiamo al Pd, perché per noi Meloni è avversaria e sappiamo come si comporta. Ma se qualcuno del Pd pensa di costruire l’alternativa a sua immagine e somiglianza c’è un grande problema in questo Paese”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA