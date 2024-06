Europee: Avs, Marino al seggio a Roma con mamma 102 anni, Orlando a Palermo

agenzia

Roma, 7 giu. Adnkronos) – “Ecco dove voteranno alcuni capolista della lista Alleanza Verdi e Sinistra per le elezioni Europee. Ignazio Marino, capolista al Centro e candidato al Nord Ovest, sabato alle 16 Ignazio voterà al seggio di via della Palombella. Domenica alle 12 lo stesso Marino accompagna la mamma di 102 anni al seggio di via Tevere. Leoluca Orlando, capolista alle Isole, voterà domenica mattina alle 11 presso la scuola Nicolò Garzilli, via Isonzo 7 a Palermo. Cristina Guarda, capolista al Nord Est, voterà domani a Lonigo in via Fiume 39, Vicenza, alle 15”. Si legge in una nota.

