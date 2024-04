Europee: Azione candida Maria Pia Abbracchio, vice rettrice Statale Milano

agenzia

Roma, 20 apr. Maria Pia Abbracchio, professoressa ordinaria di farmacologia all’Università Statale di Milano, dove dal 2018 è anche vice rettrice vicaria e pro-rettrice a Ricerca e innovazione, con un dottorato in Medicina sperimentale, sarà candidata alle prossime elezioni europee con Azione. Lo annuncia Carlo Calenda su X.

Abbracchio da più di 20 anni lavora anche con la Commissione europea alla selezione dei progetti europei da finanziare e ha introdotto nel suo ateneo politiche di valorizzazione della ricerca modellate su indicazioni e direttive della Commissione e Parlamento europei. Ha realizzato nuovi strumenti per l’imprenditorialità accademica e le collaborazioni pubblico-privato, per valorizzare i giovani talenti, ridurre il gender gap e favorire il rientro al lavoro delle mamme scienziate. È stata coordinatrice nazionale per le Scienze farmaceutiche e farmacologiche del Pnr, Piano nazionale per la ricerca 2021-2027, basato sulle priorità della Commissione europea e dell’iniziativa Next Generation EU. È responsabile del monitoraggio dei progetti Pnrr del suo ateneo.

