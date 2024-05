Europee: Azione, ‘serve decreto per voto italiani in Gb, sono quasi 500mila’

agenzia

Roma, 10 mag. “Il governo adotti un provvedimento urgente per consentire ai quasi 500mila italiani residenti nel Regno Unito di votare alle prossime elezioni europee, senza dover necessariamente rientrare in Italia, con costi di viaggio onerosi e insostenibili”. Così, in una nota, le parlamentari di Azione Mariastella Gelmini e Federica Onori, che sul tema hanno presentato interrogazioni al Senato e alla Camera.

“Le norme attualmente in vigore – proseguono – non consentono infatti ai cittadini italiani residenti in Paesi extra Ue, qual è il Regno Unito dopo la Brexit, di votare dove risiedono, nelle sezioni istituite presso ambasciate e consolati. E la stessa problematica vale anche per altri Paesi, come ad esempio la Svizzera e la Norvegia. Un’anomalia che ci pone indietro in Europa, visto che siamo l’unico Paese fondatore dell’Unione e uno dei pochi Stati membri a non permettere ai propri cittadini residenti in Paesi extra Ue di votare nel territorio di residenza per le elezioni europee. Azione aveva già sollecitato un intervento del governo presentando un emendamento al decreto elezioni, ora torniamo chiedere che venga trovata una soluzione che garantisca l’esercizio del diritto di voto a questi cittadini di fatto condannati, in gran parte, all’astensionismo coatto, cosa che il nostro Paese, alle prese anche con tassi di astensionismo volontario decisamente allarmanti – concludono Gelmini e Onori – non può e non si deve permettere”.

