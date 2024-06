Europee: Bellanova (Iv), ‘scontiamo litigi testosteronici, è tempo di ricostruire’

agenzia

Roma, 10 giu. “Voglio innanzitutto ringraziare quanti mi hanno votato nella circoscrizione Sud: è stata per me una campagna elettorale durissima, fatta senza padrini e senza padroni, con ben poche risorse per un collegio che era enorme. Il risultato complessivo per la lista Stati Uniti d’Europa è molto deludente e non può essere certamente derubricato ad un incidente di percorso. Scontiamo, a partire dal risultato comunque dignitoso del Terzo Polo nel 2022, un anno e mezzo di litigi ed eccessi testosteronici che alla fine sono stati totalmente incompresi dagli elettori. E gli elettori quando non comprendono vanno altrove, come è normale che sia”. Così l’ex ministra di Italia Viva Teresa Bellanova, candidata di Stati Uniti d’Europa nel Sud, commenta il voto sui social.