Europee: Bonaccini, ‘da Vannacci idee aberranti’

agenzia

Roma, 2 mag. Vannacci? “Rappresenta l’idea di una destra estrema, radicale e sovranista che per la prima volta potrebbe governare l’Europa quando invece ha lavorato per decenni per distruggerla. Per questo le elezioni europee sono molto importanti”. Così Stefano Bonaccini a L’Aria che Tira su La7.

“Ha detto che bisogna separare dalle classi i disabili. Vannacci ha un’idea del mondo nel quale il colore della pelle, la religione che si professa, il paese di provenienza, la lingua che si parla o la disabilità rappresentano un mondo da dividere o separare. Questo per me è aberrante”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA