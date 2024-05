Europee: Bonaccini, ‘Meloni candida no vax, noi dalla parte della scienza’

agenzia

Roma, 3 mag. “Nel Nord-Est, la circoscrizione dove sarò capolista per il Pd, Giorgia Meloni ha scelto come vicecapolista dietro di sé il no-vax Sergio Berlato, noto per sostenere che il Covid sia stato un grande imbroglio”. Così Stefano Bonaccini su Facebook.

“Leggo che c’è molto imbarazzo dentro gli stessi Fratelli d’Italia, ma l’imbarazzo dovrebbe esserci pensando prima di tutto ai tanti che hanno perso la vita durante la pandemia, agli straordinari medici e infermieri impegnati in prima linea, e poi agli elettori, cui si propone questo tipo di candidatura. Ecco, noi sappiamo chiaramente da che parte stare. Da quella della scienza e della conoscenza. E dalla parte della sanità pubblica che questa destra sta demolendo per favorire quella privata”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA