Europee: Bonaccini, ‘Pd unito come mai, così alle politiche facile aggregare gli altri’

agenzia

Roma, 1 giu “Se vinciamo qui e continuiamo a vincere potrebbe essere sveglia per la destra, che pensava di stravincere. La prossima volta, alle politiche, è importante dimostrare che si può stare insieme. Se ci si divide come alle ultieme politiche la destra può vincere senza neanche faticare. Il Pd è unito come non mai, sto provando a metterci del mio. Se siamo uniti noi, sarà poi facile aggregare gli altri”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, capolista per il Pd nel Nord Est alle elezioni europee, in una tappa del suo tour in Friuli.

