Europee: Bonaccini, ‘sensibilità diverse su Kiev in Pd? Normale in grande partito’**

Roma, 2 mag. “Intanto il fatto che un grande forza politica quale è il Pd, tra i primi partiti nel campo progressista e democratico in Europa, ha bisogno di avere anche sensibilità diverse al suo interno ed è giusto che le forze politiche si aprano alla società civile che portino qualità che si aggiungono alla politica”. Così Stefano Bonaccini a L’Aria che Tira su La7 a proposito delle diverse sensibilità sull’Ucraina e l’invio di armi all’interno delle liste Pd alle europee.