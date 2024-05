Europee: Bonelli, ‘Avs eleggerà Salis’

agenzia

Roma, 28 mag. “Con Alleanza Verdi e Sinistra vogliamo costruire un luogo in cui ci sia l’incontro tra diverse culture politiche su un minimo comune denominatore, che per noi è la giustizia sociale, la giustizia climatica e il tema della pace, che è diventato quasi una bestemmia da pronunciare. Ignazio Marino, Ilaria Salis, Leoluca Orlando, Mimmo Lucano, Cristina Guarda e tanti altri sono parte di questo progetto. Ci sono molti altri candidati, ricercatori, professori universitari”. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS, ospite a Corriere.tv.