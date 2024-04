Europee: Bonelli (Avs), ‘giustizia sociale e ambientale per contrastare peggiore destra’

agenzia

Roma, 23 mar “Per le elezioni europee la nostra è una proposta semplice ma importante per il Paese: coniugare giustizia sociale e ambientale nel momento in cui c’è una destra, la peggiore destra europea, che in Italia ha lanciato una sfida contro il futuro delle generazioni che verranno”. Lo ha detto Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di AVS, in occasione dell’evento elettorale ‘Il coraggio di Osare’ a Firenze in viste delle elezioni europee.

“Con l’Alleanza Verdi e Sinistra stiamo costruendo qualcosa di fondamentale per il nostro Paese, e dobbiamo farlo con estrema cura. L’altra questione è la pace, in queste ore condanniamo e guardiamo con grande preoccupazione a quello che è acceduto a Mosca, un vero e proprio orrore, va la nostra solidarietà al popolo russo, ed è una ragione in più per battersi per la pace contro il terrorismo e contro la guerra”, ha aggiunto.