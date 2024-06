Europee: Bonelli, ‘da Meloni campagna intrisa di propaganda’

agenzia

Roma, 5 giu. “La premier Meloni è refrattaria all’informazione, che è l’essenza della democrazia. La sua riforma presidenzialista mira a fare a meno di quelle che considera zavorre, come i giornalisti. Meloni, infatti, arriva a denunciarli”. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, è intervenuto al programma L’aria che tira su La7, insieme a Nicola Fratoianni, a margine di un’iniziativa di AVS che ha presentato le 150mila firme raccolte per dichiarare Netanyahu criminale di guerra.