Europee: Bonelli, ‘Tajani non sacerdote di papessa Greta ma di papessa Meloni’

agenzia

Roma, 11 mag. “Per la prima volta sono d’accordo con Tajani: lui non è il sacerdote della papessa Greta Thunberg, ma della papessa Giorgia Meloni, a cui è fedele devoto. Questa destra camuffata sotto il vestito dei moderati parla della transizione ecologica come di un fondamentalismo verde, ma nella realtà l’unico fondamentalismo è il loro, che non solo non attua politiche di contrasto al cambiamento climatico, ma sta facendo dell’Italia il punto di riferimento di chi ostacola le politiche sul clima per tutelare gli interessi delle lobby del petrolio”. Lo afferma il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.