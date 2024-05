Europee: Bonetti, ‘candidata con Calenda perché Ue sia nostra casa futuro’

agenzia

Roma, 28 apr. “L’Europa che ha in mente Giorgia Meloni è un’Europa nella quale le nazioni si confrontano in modo litigioso e conflittuale, ciascuna per tutelare i propri interessi contro gli interessi degli altri. Un’Europa non in grado di affrontare le sfide del futuro che non sarà in grado di fare il bene e gli interessi dei Paesi, dei cittadini. Noi vogliamo costruire un’Europa che sia più coesa, più forte e più unita”. Lo sottolinea la vicecapogruppo di Azione-Per-Renew alla Camera, Elena Bonetti.