Roma, 7 giu. La leader di +Europa, Emma Bonino, capolista al NordOvest e candidata al Centro per gli Stati Uniti d’Europa, voterà domani sabato 8 giugno alle ore 18 al seggio elettorale allestito presso il Liceo Scientifico Statale Vittoria Colonna, in Via dell’Arco dal Monte 99, a Roma. Bonino sarà accompagnata dal segretario di +Europa, Riccardo Magi.

