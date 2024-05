Europee: Borghi (Iv), ‘con patrimoniale programma Pd come Sel di Vendola’

agenzia

Roma, 18 mag. “Stop agli aiuti alla resistenza Ucraina, abolizione del Jobs Act e ora anche la patrimoniale! Il programma del Pd di Schlein è di fatto la riproposizione di quello di Vendola con Sel, e ogni spazio riformista non esiste più e anzi viene cancellato con abominio”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, postando l’intervista a Cecilia Strada.

“Quando abbiamo governato, le tasse le abbiamo abbassate, altro che patrimoniale. Il nostro progetto – spiega Borghi – è quello di spostare la società verso una giustizia sociale senza sacrificare l’efficienza, anzi passando dalla modernizzazione del sistema che crescendo consente in tal modo di avere le risorse per i necessari servizi pubblici. Mentre la sinistra rimpiange il ‘tax and spend’ che ha fatto solo le fortune elettorali della destra”.

