Europee: botta e risposta Meloni-Schlein sui social di FdI-Pd

agenzia

Roma, 30 mag. Nuovo botta e risposta su Instagram tra FdI e Pd, tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. Il profilo Instagram di FdI posta la parte dell’intervista che Giorgia Meloni ha rilasciato ieri a Corriere.Tv riguardante gli insulti da lei rivolti a Vincenzo De Luca. La premier accusa la segreteria del Pd, nel video montato, di non averla difesa dagli attacchi precedentemente ricevuti da De Luca e di non averla, di fatto, difesa in quanto donna.

Pronta la replica del Pd che, proprio sul profilo di Fdi, firmandosi, commenta con una dichiarazione della segretaria: “Giorgia Meloni si rivolge a me dicendo “è finito il tempo in cui le donne devono subire”. Come non essere d’accordo. Peccato che le donne subiscano ogni giorno le scelte del suo governo e della sua maggioranza. Come quella di far entrare gli antiabortisti nei consultori a fare pressioni violente sulle donne e le ragazze che vogliono accedere all’interruzione volontaria di gravidanza”.