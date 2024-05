Europee: C. De Luca-Castelli, ‘esposto ad Agcom, violata par condicio’

agenzia

Roma, 17 mag. “Abbiamo ultimato l’esposto con i nostri legali che invieremo all’Agcom. Il trattamento che la maggioranza dei telegiornali Rai e Mediaset ci sta riservando è di una scorrettezza inaudita. Nonostante il regolamento Agcom sia chiaro, continuiamo a vedere nei tg spazio dedicato a partiti minori come Noi Moderati, che non sono presenti con una propria lista alle europee perché assorbiti da Forza Italia, mentre la lista Libertà viene ignorata o relegata nell’edizioni secondarie. Questo non è pluralismo. Inoltre l’esposto riguarda anche la totale assenza di rappresentanti della lista Libertà in trasmissioni Rai, Mediaset e La7 come Porta a Porta di Bruno Vespa, Otto e mezzo di Lilli Gruber, Prima di domani di Bianca Berlinguer, Di Marterdi di Giovanni Floris e tante altre dove sono spesso presenti rappresentanti di tutte le liste, vedi Santoro ospite fisso da Floris, ad eccezione della lista Libertà”. A muovere l’accusa Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, e ⁠Laura Castelli, presidente della lista Libertà.