Europee: Calenda, ‘nessuno legge più, ci stiamo dealfabetizzando, democrazia a rischio’

agenzia

Roma, 1 giu “Mentre mi riguardavo i dati sulla Sicilia in vista di domani mi colpisce però un dato nazionale ed è il crollo della lettura. Abbiamo iniziato un’inversione di tendenza, dalla Seconda Repubblica in poi, per cui ci stiamo dealfabetizzando. E questo inevitabilmente provoca la messa a rischio delle democrazie”. Lo scrive sui social Carlo Calenda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA