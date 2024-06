Europee: Caruso, ‘a Cosenza peggior dato del centrodestra calabrese’

agenzia

Roma, 11 giu “Con il voto europeo Cosenza torna ad essere una roccaforte del centrosinistra”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso, commentando i risultati scaturiti dalle urna domenica scorsa.

“L’esito elettorale non è estraneo al contesto politico cittadino: la coalizione che governa Cosenza si afferma come maggioritaria grazie al progetto che stiamo portando avanti con determinazione -prosegue Caruso-. Rispetto al passato, abbiamo invertito la rotta ed è ormai ben visibile il percorso di crescita e di sviluppo che stiamo realizzando. Ci stiamo adoperando per mantenere e concretizzare gli impegni assunti con i nostri elettori, attuando un’azione politico/amministrativa rivolta prima di tutto al bene comune”.

“Gli elettori cosentini hanno, dunque, scelto, senza se e senza ma, il centro sinistra e le forze rappresentative della nostra compagine amministrativa, tant’è che, empiricamente, queste sono ampiamente maggioritarie negli orientamenti elettorali che si sono espressi domenica”, dice ancora il sindaco di Cosenza.

“Le forze di centrodestra a Cosenza, invece, arretrano di oltre dieci punti rispetto alla percentuale che hanno registrato in Calabria. Facendo registrare uno dei dati peggiori. Esattamente il contrario del risultato che le forze di centrosinistra hanno conseguito con un incremento anch’esso di oltre dieci punti rispetto al dato regionale”, sottolinea Caruso.