Europee: Castellone (M5S), ‘andrà fatto gran lavoro per ripartire’

agenzia

Roma, 10 giu. “Andrà fatto un gran lavoro per ripartire, ma la linea politica è quella”. Così la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, del M5S, ospite di Porta a Porta. “L’alternativa c’è e si è visto in Sardegna – dice -, quando si riesce a creare un progetto credibile, incarnato da persone di valore”, e allora “certo che si può creare un’alternativa. Le forze di maggioranza hanno ottenuto la fiducia degli elettori ed è vero, ma che non siano litigiose non è vero, per mesi hanno litigato per il premierato, Salvini per mesi ha cercato di infilare la botola sotto il premier per dare spazio al secondo”.

