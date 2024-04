Europee: Cathy La Torre, ‘non sono candidata ma sosterrò Avs’

agenzia

Roma, 14 apr. “Non sono candidata e non mi candiderò alle elezioni europee ma oggi sono qui con voi per annunciare che sosterrò con ogni fibra di me stessa questa alleanza Sinistra Verdi perché in Europa i gruppi di Sinistra e Verdi sono gli unici ad aver avuto una posizione netta sulla necessità che il genocidio a Gaza cessi, sull’embargo di armi verso Israele, sul fatto che i paesi dell’Unione Europa dovrebbero interrompere l’acquisto e la vendita di armi”. Lo afferma Cathy La Torre, avvocata, attivista dei diritti civili, nota sui social come Avvocathy, intervenendo all’evento di Avs Il Coraggio di Osare in corso a Roma.