Europee: centomila firme per lista Santoro

Roma, 2 mag. Centomila firme per Michele Santoro e la sua lista Pace Terra Dignità, promossa insieme a Raniero La Valle. Un risultato raggiunto e annunciato con emozione dal giornalista, che ha scelto di comunicarlo dai suoi social network in diretta streaming nel giorno del Primo Maggio. Una data simbolica quella della festa dei lavoratori, che è stata anche il termine ultimo per la consegna delle firme nei tribunali delle varie circoscrizioni.