Europee: Cirielli (Fdi), ‘codice impresentabili contrario a Costituzione’

agenzia

Roma, 28 mag. “È incredibile come un’istituzione come quella parlamentare possa avere sue articolazioni che si muovono con un regolamento contro lo spirito della carta costituzionale. La vicenda Gambino, inserito inopinatamente tra i candidati impresentabili dopo che in tutti i gradi di giudizio penale e dal Tribunale e la Cassazione lui e tutti gli imputati sono stati assolti da ogni accusa di camorra, dimostra come la nostra democrazia si stia allontanando da quella tracciata dalla nostra carta fondamentale”. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, coordinatore nazionale della Direzione di Fdi e viceministro agli Esteri.