Roma, 27 mag. “I nostri voti in Europa sono stati determinanti per l’elezione di Von der Leyen. E lo saremo ancora. Andremo nell’area progressista. Con i socialisti? No, nell’area progressista. Ci sarà una sorpresa”. Così Giuseppe Conte a Quarta Repubblica su Ret4.

