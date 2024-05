Europee: Conte, ‘con noi candidato chi per pace senza se e senza ma’**

agenzia

Roma, 4 mag. “Dopo un confronto serio, meditato abbiamo visto che in politica estera non c’era piena condivisione della linea politica”. Così Giuseppe Conte all’assemblea regionale del M5S Puglia raccontando di interlocuzioni con personalità in vista di una candidatura alle europee non andate in porto per “non piena condivisione” rispetto all’Ucraina e Mo.

“Mi sono assunto la responsabilità di inserire personalità che sposano i nostri valori, i nostri principi, la nostra linea politica. Non ci nascondiamo dietro la voce ‘partito plurale’, i nostri elettori devono essere certi” che gli eletti M5S in Europa “si batteranno per negoziati di pace senza se e senza ma”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA