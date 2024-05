Europee: Conte, ‘da Meloni inganno a elettori, dobbiamo reagire’

agenzia

Roma, 3 mag. “L’Italia è molto di più di una Presidente del Consiglio che vi invita a votare ‘Giorgia’ alle Europee, con un palese inganno agli elettori sin dalla scheda elettorale. Dobbiamo reagire”. Così Giuseppe Conte sui social lanciando un’iniziativa a Milano il prossimo venerdì 10 maggio.

“Anziché chiedervi di votare ‘Giuseppe’, quello che vi chiedo è di incontrarci e parlare di quello che non sta funzionando nel nostro Paese, delle risposte e delle soluzioni che il M5S pensa di offrire ai problemi che più ci preoccupano: dal carovita ai tagli alla sanità, fino ai rischi per l’ambiente e per la nostra sicurezza, fra leader mondiali che ci portano alle soglie della Terza Guerra Mondiale”.