Europee: Conte, ‘in programma M5S tutela animali, con maggioranza indietro lancette storia’

agenzia

Roma, 3 apr. “La difesa dell’ambiente e la tutela degli animali richiedono coraggio, impegno costante e un’azione forte e convinta nelle Istituzioni. Oggi abbiamo ascoltato le associazioni che in queste settimane sono impegnate nella campagna europea #VoteForAnimals. Con loro abbiamo condiviso obiettivi che sono nel nostro programma e abbiamo ascoltato altre idee utili per renderlo sempre più forte e coraggioso sul versante della difesa a oltranza degli animali, del patrimonio ambientale, di un netto no a certe logiche di consumo e sfruttamento. È ancora più importante farlo in un momento in cui in Parlamento la maggioranza porta indietro le lancette della storia, mettendo in campo proposte anacronistiche, non ultima la surreale deregulation sulla caccia”. Lo scrive su X il leader del M5S Giuseppe Conte.