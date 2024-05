Europee: Conte, ‘in Ue interlocuzione coi Verdi, valuteremo…’

agenzia

Roma, 13 mag. “Stiamo valutando il modo migliore per poter incidere e per far valere le nostre posizioni. C’è stata un’interlocuzione con i Verdi, non abbiamo finalizzato quel confronto. Valuteremo. L’importante è poter esprimere le nostre posizioni”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, in un incontro alla stampa estera, aggiungendo che i “verdi tedeschi sulla guerra hanno una posizione rigida e questo è un motivo di difficoltà”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA