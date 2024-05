Europee: Conte, ‘leader candidati? Ulteriore ferita a democrazia’

agenzia

Roma, 3 mag. “Io trovo che questo sia un modo per ferire ancora di più la nostra democrazia già sofferente”. Così Giuseppe Conte in collegamento all’Aria che Tira su La7 sulle candidature dei leader alle europee.

“Questo è un passaggio elettorale importante in cui si sceglie chi mandare in Europa e invece noi creiamo un meccanismo ingannevole per cui i leader si candidano per prendere qualche punto in più e così contribuiamo a rendere ancora più sofferente la nostra democrazia. Non mi meraviglierei se i cittadini avessero un sussulto dignità rifiutando questa modalità”.

