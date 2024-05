Europee: Conte, ‘Meloni prende in giro italiani con ‘mancetta’ e Giorgia in scheda’**

agenzia

Roma, 3 mag. “Meloni prende in giro gli italiani. Mette il nome ‘Giorgia’ sulla scheda e annuncia ora una mancetta una tantum rinviandola a gennaio. Ma se tu parti dal presupposto che le persone sono in difficoltà perchè non dai subito un sostegno? Perchè lo annunci oggi e lo rinvii a gennaio? Aspetti che ti votino prima? E’ un linguaggio ingannevole”. Così Giuseppe Conte a L’Aria che Tira su La7.

