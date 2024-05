Europee: Conte, ‘nostro è europeismo critico per Ue verde solidale ed equa’

agenzia

Roma, 13 mag. “Per noi la direzione è chiara: noi vogliamo più Europa, un’Europa verde, equa e solidale, e ci batteremo con le altre forze progressiste per imprimere con coraggio e determinazione questa strada. Delle volte si parla di europeismo critico, be’ il nostro lo è perché noi non stiamo a compiacere, a inseguire il mainstream in Europa. Noi siamo europeisti convinti ma per noi la direzione è chiara”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, incontrando la stampa estera.

“La nostra idea di Europa l’abbiamo già dimostrata nei fatti: nel momento più duro della pandemia abbiamo lavorato a una risposta solidale e collettiva. Sicuramente il nostro era tra i paesi più colpiti e interessati a una risposta che fosse europea, ma abbiamo sempre lavorato a una risposta collettiva” dimostrando che “nei momenti più difficili l’Europa può fare uno scatto avanti: pensate cosa sarebbe significato se ognuno avesse fatto per se, sarebbe scattata una concorrenza tra Stati membri, con una distribuzione dei rimedi iniqua”.